Rinnovo e aumento dell’ingaggio: la mossa dell’Inter con Asllani

Come annunciato nella giornata di ieri dall’Inter, è stato ufficialmente rinnovato di una stagione il contratto di Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, legato in precedenza ai nerazzurri al giugno 2027, così facendo ha spostato la scadenza di un anno fino al 2028.

Una decisione che ha fatto discutere non poco i tifosi nerazzurri per via delle tempistiche. L’annuncio, infatti, è arrivato poche ore più tardi la prestazione non brillantissima dell’ex Empoli contro il Monza, alla prima presenza da titolare in questo campionato. Una partita che ha diviso non poco i sostenitori interisti, tra coloro che hanno giudicato negativamente il suo match, ed altri a cui invece il classe 2002 è piaciuto.

Tornando all’accordo appena siglato con l’Inter, come riportato nell’edizione odierna dal Corriere dello Sport, è stato inoltre riconosciuto un aumento dell’ingaggio. Una manifestazione di fiducia da parte del club nerazzurro che ha voluto riconoscere ad Asllani lo status di calciatore su cui far affidamento per il presente e per il futuro.