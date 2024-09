Inter, nuovo forfait dopo Dimarco: l’attaccante KO contro il City

Saranno due gli assenti in casa Inter in vista della trasferta di domani sera contro il Manchester City. Dopo lo stop muscolare di Federico Dimarco, Simone Inzaghi dovrà rinunciare anche ad uno dei suoi attaccanti in rosa e presenti in lista Uefa.

Stiamo parlando di Marko Arnautovic, assente nella rifinitura di questa mattina ad Appiano Gentile causa febbre molto alta. L’attaccante austriaco non partirà dunque insieme ai compagni per la trasferta di Manchester, riducendo le possibilità in attacco per il tecnico nerazzurro.

Oltre ai due titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram, infatti, in panchina sarà a disposizione come alternativa solamente Mehdi Taremi. Questo perché Correa non è stato incluso nella lista dei calciatori a disposizione per la Champions League. E’ probabile, dunque, che possa essere aggregato qualche giovane della Primavera.