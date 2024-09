Perisic trova squadra: l’ex Inter sta per firmare

Dopo aver solamente sfiorato il ritorno in Italia in seguito ai tentativi di Monza e Como a fine agosto, Ivan Perisic sta per firmare un nuovo contratto.

L’esterno croato aveva infatti rescisso l’accordo che lo legava all’Hajduk Spalato negli ultimi giorni di mercato, in attesa di una nuova chiamata. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ex Inter starebbe per raggiungere un accordo con il PSV Eindhoven per il trasferimento gratuito.

Sono in corso le trattative tra le due parti con Perisic che potrebbe firmare in qualsiasi momento in quanto svincolato. L’esterno non farà in ogni caso in tempo per il match in programma questa sera tra gli olandesi e la Juventus, nella primissima giornata della nuova Champions League.