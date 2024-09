Trevisani SMONTA le critiche sul turnover di Inzaghi

E’ arrivato solamente un pareggio nell’ultimo turno di campionato dalla trasferta dell’Inter a Monza. Non ha evidentemente pagato il turnover scelto da Simone Inzaghi prima della settimana in cui la formazione nerazzurra dovrà affrontare il Manchester City e il Milan nel derby. Nonostante la prestazione opaca, a difendere il tecnico interista è stato Riccardo Trevisani che ha paragonato le scelte di domenica sera con quelle della scorsa stagione.

Questo il commento del giornalista: “A febbraio dell’anno scorso c’è stata un’altra partita dell’Inter con tanto turnover. L’Inter a Lecce ha giocato con Bisseck, Sanchez, Audero, Mkhitaryan, Frattesi e Asllani a centrocampo ed ha vinto 4-0. Quella volta per i giornali era un mago, oggi è un deficiente. Il turnover è sempre un problema, per tutte le squadre. Ma se c’è una volta in cui ha senso il turnover, è nella settimana di City e Derby. Me la prendo con chi dice “Frattesi deve giocare”, perché Frattesi non è Barella. Inzaghi non era un genio prima e non è un cretino dopo. Quello che ha fatto Inzaghi all’Inter lo vediamo da tre anni”.

Successivamente, Trevisani ha parlato dello stato di forma di Lautaro Martinez in questo inizio di stagione: “C’è sempre questo problema, in una stagione si assenta per alcuni periodi, è fattuale. Sia la panchina al Mondiale, sia il fatto che ogni tanto si blocca. Non dico che sia scarso, ci sono delle cose di livello, non è a livello Benzema o da Pallone d’Oro. 100% finisce tra i primi 10, ma 100% non vince”.