SI – Nuovo tentativo della Roma per Musso: l’Inter è avvisata

Uno dei temi che impegnerà le prime pagine della prossima estate calcistica riguarda il mercato dei portieri. In tal senso, come scritto da Sportitalia, nelle ultime ore si è registrata un’accelerata da parte della Roma per Juan Musso. L’estremo difensore dell’Udinese, valutato dal club circa 30 milioni di euro, tra l’altro è uno degli obiettivi individuati dall’Inter per il dopo Samir Handanovic, sebbene i dirigenti nerazzurri nelle ultime settimane si siano mossi anche su altri profili.

Su tutti, ad esempio, va menzionato Rui Silva, portiere del Granada in scadenza il prossimo giugno. Tornando all’argentino, invece, sembra che il club giallorosso abbia approfittato dell’incrocio di ieri contro l’Udinese per avanzare la trattativa con la società friulana e raggiungere un’intesa di massima. La Roma da diverso tempo si stava guardando attorno per via delle deludenti prestazioni di Pau Lopez. Qualora l’Inter non dovesse rilanciare per Musso, la strada per i giallorossi sarebbe spianata.

