“Roma su Arnautovic”: pronta l’offerta all’Inter

Torna a scaldarsi l’asse di mercato tra Roma e Inter. In attesa di ulteriori sviluppi sul caso Frattesi, ai giallorossi è venuta in mente un’altra possibilità in uscita dai nerazzurri. Stiamo parlando di Marko Arnautovic, osservato dal club capitolino come possibile vice Dovbyk da aggiungere all’organico di Claudio Ranieri in questa sessione.

A svelarlo è stato il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna, intervenuto sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport Roma. Questa l’indiscrezione di mercato: “Novità sul vice Dovbyk, si andrà di opportunità. Arnautovic potrebbe essere una soluzione, la formula non la so. Tra le possibilità che ho raccolto, mi hanno detto ‘occhio ad Arnautovic'”.