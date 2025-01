La classifica per numero di spettatori: Inter SUPERATA dalla rivale

Uno dei tanti vanti dell’Inter è da sempre quella di avere un pubblico molto caldo e fedele che supporta sempre i giocatori nerazzurri in qualsiasi stadio in Italia o in Europa. E infatti San Siro, come confermato da tanti giocatori o allenatori protagonisti, da questo punto di vista è uno spettacolo unico per chiunque sia presente durante le partite casalinghe della Beneamata.

Il sito Calcio e Finanza ha raccolto tutti i dati dei botteghini dopo la prima metà delle partite della Serie A 2024/25 e ha pubblicato nelle scorse ore una classifica per numero di tifosi presenti allo stadio. A sorpresa il Milan ha superato l’Inter in testa, seppur di pochissimo.

Le due squadra di Milano sono naturalmente in testa a questa graduatoria anche grazie alla possibilità di contare sul Giuseppe Meazza, ovvero lo stadio più grande d’Italia. I tifosi rossoneri, secondo questi dati di Calcio e Finanza, portano in media 71’572 tifosi a San Siro mentre i nerazzurri seguono al secondo posto staccati di pochissimo a quota 71’378.

Al terzo posto c’è poi la Roma con una media di 62’038 spettatori, poi c’è il Napoli a quota 49’924 tifosi che in media popolano il Maradona e infine – a chiudere la top-5 per maggior pubblico in Serie A – c’è la Lazio con 44’041 tifosi di media.