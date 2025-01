Il VERO obiettivo del mercato di gennaio dell’Inter

In questo mercato di gennaio ci sono tante notizie di mercato che continuano a circolare da più fonti differenti nel mondo Inter. Sicuramente la società nerazzurra deve fare i conti con un caso spinoso come quello relativo a Davide Frattesi che è scoppiato nei giorni scorsi e che vedrebbe il giocatore intenzionato a partire verso un’altra destinazione per giocare di più.

Sul fronte delle entrate invece ci sono tanti giocatori che vengono accostati all’Inter per diversi reparti come la difesa e il centrocampo dove la rosa nerazzurra è sembrata soffrire di più con le sue secondo linee. Ma ci sono anche tanti giovani in orbita interista che potrebbero far comodo al club per portare a termine quello che è il vero obiettivo di questo 2025.

Si tratta del progetto Under 23 che per l’Inter sta continuando a gonfie vele con tanti obiettivi che la società sta cercando di portare a termine: una struttura adeguata in cui far giocare questa squadra e anche la formazione di uno staff tecnico competente. Intanto prende anche forma quella che è una prim bozza di rosa per la prossima stagione nel gruppo di giovani che si iscriverebbe alla Serie C.

Come noto la nuova proprietà Oaktree punta molto sui giovani calciatori e desidera riuscire il più possibile a fare un mercato dove si limitino i costi per giocatori già affermati ed esperti puntando invece su talenti ancora da far sviluppare del tutto e che possono acquisire valore all’interno del mondo nerazzurro.

Giovani profili di talento come Petar Sucic della Dinamo Zagabria oppure i due argentini Mateo Silvetti e Tomas Perez del Newell’s Old Boys sembrano infatti essere proprio esempi perfetti di giocatori da portare all’Inter in questo mercato di gennaio per una rosa dell’Under 23 competitiva che ovviamente andrà poi completata la prossima estate a procedure di iscrizione della nuova squadra concluse.