Allenamento Inter: Inzaghi RECUPERA due giocatori per l’Empoli

Nelle ultime settimane per l’Inter non c’è stata affatto vita facile dal punto di vista dell’infermeria perché il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con tanti problemi fisici in diversi reparti che hanno decimato a lungo la sua rosa in un momento cruciale della stagione con partite molto importanti.

Per fortuna però dall’allenamento odierno giungono buone notizie, come riporta Andrea Paventi di Sky Sport, perché si sono di nuovo alzate le possibilità di convocazione per Davide Frattesi e Francesco Acerbi. Il primo ha svolto stamattina un lavoro personalizzato mentre il secondo è rimasto in gruppo dopo che invece ieri si era allenato a parte.

Per la partita di domenica contro l’Empoli, Inzaghi dovrebbe quindi poter inserire nella lista convocati sia Frattesi che Acerbi. Un altro infortunato è invece Joaquin Correa che oggi ha fatto del lavoro a parte e non ci sarà domenica mentre Calhanoglu e Bisseck dovrebbe rivedersi tra le sfide contro Monaco e Milan.