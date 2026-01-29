Romano: “L’Inter ha presentato la prima offerta per Perisic”

Con la sconfitta contro il Bayern Monaco, il PSV Eindhoven ha visto svanire definitivamente le proprie chance di una qualificazione ai playoff di Champions League. La formazione olandese è stata eliminata dalla massima competizione europea e come conseguenza di ciò potrebbe lasciar andare Ivan Perisic davanti alla corte serratissima dell’Inter.

A tal proposito, Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa: “L’Inter ha presentato la sua prima offerta per Ivan Perisic, ma non c’è ancora il via libera per la cessione da parte del PSV Eindhoven. Perisic vuole partire, è sempre stato chiaro, ma dipende dalla decisione del PSV. Il primo incontro è è avvenuto questo pomeriggio, seguono aggiornamenti”.