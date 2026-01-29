Quote e pronostici Cremonese-Inter: almeno tre reti

L’Inter torna in campionato dopo gli sforzi profusi in Champions League nell’ultimo turno della fase campionato. I nerazzurri sono infatti reduci dall’ottimo successo ottenuto sul campo del Borussia Dortmund, una vittoria che ha mantenuto alto il morale dello spogliatoio interista e che ha consentito ai ragazzi di Chivu di chiudere al decimo posto in classifica in questa prima fase.

Scommessa consigliata: Over 2.5

Dopo il brillante 4-1 dell’andata, anche stavolta ci aspettiamo una partita con tante reti. L’Inter, che arriva a questo incontro da squadra nettamente favorita, ha mostrato un incoraggiante stato di salute nelle ultime settimane, dovuto anche alla forma strepitosa dei suoi attaccanti. Con queste premesse, dunque, ci aspettiamo una partita con almeno tre reti totali.

Cremonese-Inter, scopri le quote maggiorate

Le quote di Cremonese-Inter

Queste le principali quote di Cremonese-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 12.00 5.00 1.30 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.67 2.20 Bet365

GOL NO GOL 2.10 1.69 Betsson

1X 1-2 x2 4.45 1.12 1.04 Snai

Il segno suggerito per Cremonese-Inter, come già spiegato in alto, è l’Over 2.5, pagato da Bet365 1.67 la posta. Ci aspettiamo almeno tre gol segnati complessivamente durante i 90 minuti, all’interno di una partita aperta e spettacolare, sulla falsariga di quanto visto all’andata nel poker nerazzurro ottenuto a San Siro.

Probabili formazioni Cremonese-Inter

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani, Zerbin, Vandeputte, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Statistiche e precedenti Cremonese-Inter

Lo stato di forma dell’Inter in campionato mostra numeri da scudetto: la squadra di Chivu, che al momento si ritrova con ben cinque punti di vantaggio sul Milan al secondo posto, non perde in Serie A dallo scorso 23 novembre in occasione del derby contro i cugini rossoneri. Da allora sono arrivate nove vittorie ed un solo pareggio nello scontro diretto di fronte al Napoli.

Oltre al 4-1 dello scorso 4 ottobre 2026 in questo campionato, i precedenti più recenti tra le due squadre mostrano un predominio a strisce nerazzurre. Nei due match disputati durante la stagione 2022/23, l’Inter vinse sia all’andata a San Siro con un netto 3-1, così come al ritorno in casa della Cremonese con un 1-2 sicuramente più sofferto.

Dove vedere Cremonese-Inter: diretta tv e streaming

Cremonese-Inter verrà trasmessa domenica 1° febbraio alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match tra Cremonese-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.