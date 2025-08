Fabrizio Romano SVELA cosa frena l’Inter nell’affare Lookman

Se da un lato c’è da Ademola Lookman che fa di tutto per convincere l‘Atalanta a cederlo perché non ha intenzione di tornare a Bergamo ma ha voglia di viaggiare per Milano, dall’altro ci sono i due club che devono trovare un’intesa economica per il trasferimento di uno dei giocatori più importanti in Serie A.

L’Inter sogna ancora il colpo grosso e spera di mettere sotto contratto l’attaccante nigeriano ma l’esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, smorza i toni e svela il fatto che servirà ancora pazienza e una richiesta ben precisa dell’Atalanta affinché tornino a parlarsi le due società. Queste le sue parole:

“Serve pazienza, l’Inter mantiene una postura dura con l’Atalanta e viceversa. Marotta sperava si risolvesse l’affare in 2-3 giorni la settimana scorsa. Ora però serve un numero preciso che l’Atalanta deve fare come richiesta affinché l’Inter torni a ragionare sulla prossima offerta, senza questo l’Inter non fa nulla. Lookman è arrivato a una rottura forte con l’Atalanta ma ci sono delle posizioni rigide tra i club”.