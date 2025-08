“Lookman all’estero”: annuncio che non lascia dubbi

L’affare Ademola Lookman tra Atalanta e Inter continua ad essere al centro delle notizie del calciomercato italiano perché si tratta di uno dei giocatori più importanti della Serie A che da giorni non si presenta a Zingonia per l’allenamento della sua squadra ed è in rottura totale con la società.

Lookman vuole infatti trasferirsi all’Inter a tutti i costi e, come riportato dai colleghi di Sky Sport, oggi non è in Italia ma si è spostato all’estero. Questa notizia non lascia quindi alcun dubbio su quella che è la strategia del giocatore nigeriano: forzare la mano a tutti i costi con l’Atalanta in modo da poter andare via.

L’Atalanta invece dal canto suo potrebbe anche sospendere il pagamento dello stipendio al suo numero 11 che non è giustificato in modo formale a saltare questi allenamenti degli ultimi giorni. Nei prossimi giorni sono attese novità importanti per questo affare di mercato con l’Inter che tenterà l’assalto finale.