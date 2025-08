Pedullà: “Lookman? Devono spiegarci QUESTA cosa”

L’affare Ademola Lookman continua a tenere banco sui tavoli del mercato in Serie A. L’attaccante dell’Atalanta ha deciso con forza di non presentarsi più agli allenamenti della sua squadra perché vuole trasferirsi all’Inter. Il club bergamasco non vuole però cederlo ad altri club italiani e quindi va avanti questo braccio di ferro tra le parti.

Di quest’operazione ne ha parlato ancora Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube. Il giornalista esperto di mercato ha affermato che gli agenti di Lookman non stanno dando buoni consigli al giocatore e che ci dovrà essere spiegato il motivo di questa sua diserzioni dagli allenamenti con l’Atalanta, queste le sue parole:

“È stato un giorno di silenzio con una strategia reciproca di stare un po’ muti, di non andare oltre. Non si capisce dove andrà Lookman, dove trascorrerà i prossimi giorni. Dovranno comunque spiegare questa sua diserzione dalle sedute individuali che lui deve svolgere dopo l’infortunio che tra l’altro non è stato un infortunio serio. Dopodiché vediamo quanto metteranno e quando metteranno sul tavolo una cifra diversa. Se andremo allo sfinimento, che consigli daranno gli agenti? Han dato consigli sbagliati molto spesso a tanti loro calciatori, come a Koopmeiners”.