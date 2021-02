Forte concorrenza dalla Spagna per Rui Silva: il Betis fa sul serio e sfida l’Inter

Rui Silva, portiere classe 1997 del Granada, è uno dei profili monitorati dalla dirigenza dell’Inter sul mercato per raccogliere l’eredità di Samir Handanovic tra i pali della porta nerazzurra.

Il portoghese è in scadenza di contratto, Marotta avrebbe sondato la pista e starebbe pensando ad un colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto però nelle ultime ore, c’è da fare i conti con la forte concorrenza del Betis Siviglia.

Il club spagnolo è infatti fortemente interessato a Rui Silva, tanto da aver già avviato i contatti con l’entourage del portiere portoghese. La trattativa è già impostata, ma non totalmente chiusa.

