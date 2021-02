Ag. Biraghi: “All’Inter storcevano il naso, ma ora non hanno un giocatore come lui”

Arrivato all’Inter dalla Fiorentina nello scambio di prestiti con Dalbert, Cristiano Biraghi tornò a vestire la maglia nerazzurra dopo averla già indossata nelle giovanili e nella stagione 2010-2011. Esterno sinistro a tutta fascia nel 3-5-2 di Antonio Conte, Biraghi si è saputo ritagliare il suo spazio collezionando 39 presenze e mettendo a segno anche tre reti. In estate poi il ritorno a Firenze.

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo l’agente del calciatore Mario Giuffredi è tornato a parlare dell’esperienza nerazzurra: “All’Inter con Biraghi qualcuno storceva il naso. Ad oggi però non hanno in rosa un calciatore come lui, perché Young sta facendo molta fatica”.