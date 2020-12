Dalla Spagna – Rui Silva nel mirino dell’Europa: c’è anche l’Inter

La stagione del Granada è iniziata fin qui alla grande, con l’ottavo posto in Liga Spagnola con 14 punti in 10 partite, ed il primo posto nel gruppo E dell’Europa League ad una giornata dal termine con la qualificazione alla seconda fase già ottenuta.

Uno dei protagonisti è sicuramente il portiere classe 1994 Rui Silva. Il giocatore spagnolo ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa e soprattutto della Spagna, con Betis e Siviglia che duellano per il suo cartellino. Come riporta Estadio Deportivo però anche in Italia hanno messo gli occhi su Rui Silva: l’Inter c’è, così come Roma e Lazio. Il portiere sarà al centro di molti duelli di mercato.

