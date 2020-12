Verso Inter-Bologna, le ultime di formazione: Sanchez dal 1′, torna Hakimi

Si ritorna in campo questa sera. Alle 20:45 a San Siro l’Inter di Antonio Conte ospiterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic per la 10^ giornata di Serie A. Un occhio però sarà sicuro rivolto al match decisivo per il futuro della stagione nerazzurra di mercoledì contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League.

Ecco perché il tecnico interista pensa ad una rotazione dopo comunque gli sforzi anche di martedì in Germania. Gli impegni sono tanti e tutti ravvicinati, ecco perché Nicolò Barella osserverà un turno di riposo. Arturo Vidal dopo la squalifica in Champions League tornerà al centro del campo, così come Achraf Hakimi reduce da 2 panchine consecutive. Il partner di Romelu Lukaku sarà Alexis Sanchez.

INTER-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svamberg, Schouten; Barrow, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

