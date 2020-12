CdS – Sanchez cerca il terzo gol di fila, per Conte è una risorsa importante

E’ diventata una delle risorse più importanti in quest’Inter dall’inizio della stagione e soprattutto nell’ultimo mese: Alexis Sanchez sembra aver trovato finalmente la giusta continuità dal punto di vista fisico e mentale, ed in un anno così complicato avere al 100% un giocatore così importante può fare tutta la differenza del mondo.

Questa sera nel match di San Siro alle 20:45 contro il Bologna Sanchez sarà per la terza volta consecutiva titolare al fianco – questa volta – di Romelu Lukaku. Dopo Torino e Sassuolo un’altra chance dal primo minuto per il cileno che – come scrive il Corriere dello Sport – va alla ricerca del terzo gol consecutivo. Il suo apporto fino a questo momento è stato importante ed anche questa sera Conte si affiderà a lui.

