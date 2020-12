Marchetti: “Eriksen non si è adattato e la cessione probabilmente ci sarà. Prestito? E’ una possibilità”

E’ il giocatore inevitabilmente più discusso da quando è arrivato un anno fa a Milano: Christian Eriksen può lasciare l’Inter già nel prossimo gennaio. L’adattamento del danese nella squadra nerazzurra e con Antonio Conte non è mai avvenuto ed ora l’addio è vicino.

Il giornalista Luca Marchetti ai microfoni di Radio Deejay ha fatto il punto: “Eriksen molto probabilmente andrà via, è evidente che non si è adattato dopo un anno all’Inter. Lo scambio con qualcuno è una possibilità mantenendo il valore di mercato alto. Il prestito è una possibilità. In questo momento non ci sono molti soldi e bisogna pensare a modi diversi. Se va via e torna a fare l’Eriksen ci guadagnano tutti e due”.

