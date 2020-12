Social – Ritorno in vista per Vecino? Primi esercizi con il pallone su Instagram

Buone notizie in casa Inter direttamente dal profilo Instagram di Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano, che non è ancora sceso in campo in questa stagione, ha pubblicato delle foto sulle proprie Stories in cui lo si vede intento ad allenarsi con il pallone tra i piedi.

Il recupero dell’ex centrocampista della Fiorentina potrebbe essere vitale per la compagine di Antonio Conte, che al momento è costretto a delle rotazioni a soli cinque uomini, quattro se non si prende in considerazione Stefano Sensi.

