Eddie Salcedo si avvicina alla cessione: ecco dove potrebbe andare

Sono ormai pochi gli elementi ancora in uscita dall'Inter. Con le recenti cessioni di Casadei e Pinamonti , possiamo dire che sono i due giocatori il cui futuro è ancora da delineare: il primo è Lucien Agoume (sempre vicino alla Ligue 1) ed Eddie Salcedo , attaccante in prestito allo Spezia la scorsa stagione ma con scarsi risultati .

Per quanto riguarda il centravanti classe 2001, il futuro si potrebbe presto definire. Come riportato da Sportitalia, sul giocatore c'è lo Standard Liegi che è in trattativa con l'Inter. Nelle ultime ore si è registrato un rallentamento ma solo per questioni legate all'eventuale diritto di riscatto. Il dialogo continuerà per trovare la quadra finale.