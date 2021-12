CorSera – Sanchez, l’addio resta probabile: il Barcellona lo vuole a zero

L'ingaggio pesa troppo rispetto al rendimento dell'ex Barcellona

Sanchez è all'ultima chiamata. Il cileno partirà titolare stasera contro il Cagliari (ore 20.45) e ha l'occasione di mettersi in mostra per dare un segnale all'Inter ma anche agli altri club. Non è un mistero infatti che l'ex Barcellona voglia giocare di più e l'ingaggio pesante da 7 milioni di euro potrebbe convincere entrambi le parti a dividersi. Come sappiamo, il club nerazzurro ha la possibilità di rescindere unilateralmente il contratto (in scadenza nel giugno del 2023) con il cileno per un costo di 4,5 milioni di euro.