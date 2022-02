Scamacca pronto per l’Inter: sarà lui il dopo Dzeko

Il nuovo attaccante nerazzurro ha un volto ed un nome

Secondo quanto riportato da Tuttosport con ogni probabilità si. A meno di clamorosi e improbabili ribaltoni, la prossima estate Scamacca vestirà nerazzurro. Gli ottimi rapporti tra Carnevali e Marotta e la previdenza dell'Inter, che già da mesi si è mossa per il ragazzo, hanno fatto la differenza. Scamacca viene valutato sui 40 milioni, ma sicuramente l'Inter cercherà di inserire contropartite gradite ai neroverdi, come ad esempio Pinamonti o Pirola, per abbassare il prezzo. Con l'agente del ragazzo, Lucci, ormai di casa all'Inter, i discorsi sono già avviati ed il club ha in mano anche il sì del giocatore.