Verso Inter-Milan, pochi dubbi di formazione per Inzaghi

Il tecnico ha le idee piuttosto chiare

Simone Inzaghi, che ieri è tornato alla Pinetina dopo il Covid, per il momento non ha molti dubbi di formazione. Non penserà infatti al Napoli ed agli impegni immediatamente successivi, ma avrà la testa concentrata esclusivamente sulla stracittadina. Ecco perché, tolti un paio di ballottaggi, in campo scenderà la formazione tipo. Davanti ad Handanovic si piazzeranno Skriniar, De Vrij e Bastoni, con il secondo chiamato ad una prova di forza dopo un periodo di appannamento. A centrocampo Brozovic,Barella e Calhanoglu, con Perisic a sinistra. A destra primo dubbio per Inzaghi: Dumfries è in gran forma, ma contro Leao ed Hernandez potrebbe servire qualcuno di più contenitivo, come Darmian. In attacco poi, accanto a Dzeko, probabilmente si piazzerà Lautaro Martinez. Occhio però a Sanchez che scalpita: è in grandissima condizione e rientrerà qualche ora prima dal Sud America rispetto al compagno.