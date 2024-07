Scambio Frattesi-Chiesa, Barzaghi: “Non è campato in aria”

Tra i vari compiti di questa estate, Inter e Juventus saranno chiamate a gestire due situazioni delicate. Per i nerazzurri, infatti, poche settimane fa hanno fatto discutere non poco le parole dell’agente Riso su Davide Frattesi. Dopo una prima stagione di apprendistato in cui non ha trovato tantissimo spazio da titolare, il centrocampista teme forse di poter perdere protagonismo con l’approdo di Zielinski.

Criticità ancor più marcata per la Juventus che rischia di perdere a zero un talento come Federico Chiesa, giunto al suo ultimo anno di contratto con i bianconeri. Da qui, stando a quanto dichiarato da Marco Barzaghi, la possibilità di imbastire uno scambio tra i due club rivali. Un’idea che secondo il giornalista non è campata in aria e che potrebbe prendere forma in futuro.

Queste le sue parole: “Chiesa potrebbe diventare goloso soprattutto a zero. Frattesi ha giocato solo 11 gare da titolare e non credo sia dell’idea di fare un’altra stagione così, il rischio è che con Zielinski lo spazio si riduca ancora di più. Quindi abbiamo buttato lì: ma uno scambio del genere lo fareste? Non è un’idea campata in aria”.

Sulla volontà di Frattesi, infine, Barzaghi ha spiegato: “Non se ne vuole andare, ma vuole più spazio. Chiaro che poi lo vai a sostituire. Se Frattesi si sente sotto utilizzato e poi inizia a non essere contento, il procuratore inizia a proporlo ad altre squadre e diventa una situazione problematica. Va benissimo alla Juve e al Napoli, senza problemi”.

L’opinione di Passione Inter

Per quanto riguarda la notizia, ad oggi non risultano reali contatti tra i due club. Nonostante per logica di mercato l’affare potrebbe anche starci, con conguaglio in favore dell’Inter considerata la scadenza contrattuale di Chiesa, la rivalità tra le due società rende l’idea quasi impraticabile.

Così come le voci che riguardano un possibile scambio con il Napoli tra Frattesi e Raspadori. L’Inter, nonostante il centrocampista abbia chiesto garanzia per la prossima stagione, non ha intenzione di cederlo. L’ex Sassuolo si è dimostrato già al primo anno un calciatore di altissimo spessore ed è molto apprezzato da tutto l’ambiente che non intende liberarsene.