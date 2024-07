L’Inter sul gioiello del Nantes: “Offerti 13 milioni più bonus”

Dalla Francia un nuovo difensore è stato accostato per la prima volta all’Inter. Si tratta di un profilo giovane e promettente, di cui si parla un gran bene in patria. Il nome è quello di Nathan Zeze, classe 2005 cresciuto interamente nel settore giovanile del Nantes e già protagonista in prima squadra nella passata stagione con 12 presenze da titolare in Ligue 1.

Un difensore giovanissimo che rientra nei parametri sia anagrafici che economici fissati da Oaktree per il nuovo centrale. Di piede mancino, è legato ai francesi da un contratto ancora molto lungo in scadenza solamente nel giugno 2028. Anche per questa ragione riuscire ad avere la meglio sul Nantes sarà un’impresa particolarmente tosta.

Stando a quanto riportato da Ouest France, l’Inter avrebbe già avanzato un’offerta ufficiale per il talento francese da “12-13 milioni di euro più bonus”. Una proposta per il momento respinta al mittente dal Nantes che avrebbe fatto sapere di non voler cedere Zeze in questo momento. Pare però che la questione sia destinata ad andare avanti con il club nerazzurro pronto a fare un nuovo tentativo.