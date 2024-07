L’Inter si muove in Argentina: doppio affare con il Boca Juniors

Tornano insistenti dall’Argentina le voci su un possibile affare tra Inter e Boca Juniors. Lo scorso autunno il vice ds Dario Baccin, nel suo viaggio in Sudamerica, aveva in effetti appuntato sulla lista dei desideri del club nerazzurro diversi talenti da seguire con grande attenzione.

Tra questi, stando a quanto rilanciato da Boca Noticias nelle scorse ore, vi sarebbero due talenti del Boca. Il primo è un profilo assai noto, su cui l’Inter si era già fiondata lo scorso gennaio: parliamo di Cristian Medina, centrocampista classe 2002 attualmente impegnato ai Giochi Olimpici con la Nazionale Argentina.

Il secondo nome è quello di Ezequiel Fernández, anche lui in Nazionale per le Olimpiadi di Parigi 2024 e legato al Boca Juniors. Mediano che l‘Inter, così come Medina, ha seguito lo scorso novembre nella finale di Libertadores persa contro il Fluminense e che vanta parecchi estimatori anche in Arabia Saudita.