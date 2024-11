Scelto l’erede di Calhanoglu: “L’Inter è pazza di lui”

Fra i ruoli che potrebbero necessitare di un intervento nel prossimo calciomercato estivo dell’Inter c’è quello di regista. In casa nerazzurra, infatti, si fa strada l’urgenza di trovare un’alternativa affidabile ad Hakan Calhanoglu, che ha compiuto 30 anni e la cui assenza si sta rivelando parecchio penalizzante per Simone Inzaghi.

Il suo vice designato è Kristjan Asllani, le cui prestazioni non hanno però convinto totalmente in due stagioni e pochi mesi. Il divario con il turco, insomma, è abbastanza consistente, anche se in Viale della Liberazione rimangono convinti delle potenzialità dell’ex Empoli. Quaora però non dovesse raggiungere il livello sperato in termini di maturità e crescita, ecco che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si guarderebbero intorno per reperire un nuovo regista.

Secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, c’è un nome che più degli altri viene considerato ideale per il futuro centrocampo dell’Inter: si tratta di Samuele Ricci del Torino. Classe 2001, ha compiuto 23 anni ad agosto e risponde a tutte le caratteristiche desiderate in casa nerazzurra, tant’è che in società sarebbero pazzi di lui: giovane, italiano e capace di essere sul lungo periodo anche l’erede di Calhanoglu, oltre che un’iniziale alternativa.

L’apprezzamento per Ricci è totale, ma ovviamente ci sarà da battagliare con una concorrenza nutrita, visto che il centrocampista granata piace a diversi club italiani e stranieri. La pista è però da considerare calda e se ne riparlerà nei prossimi mesi.