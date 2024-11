Oaktree saluta due dirigenti dell’Inter: è UFFICIALE

Come annunciato ormai da settimane, Oaktree è intenzionata ad apportare cambiamenti nella dirigenza dell’Inter, con un ritorno in vista. La proprietà americana ha però mosso concretamente i primi passi nel ricambio in Viale della Liberazione anche in uscita, soprattutto per quanto riguarda l’area comunicazione.

Secondo quanto riporta Tuttosport, sono già ufficiali due addii: il primo è quello di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer del club; il secondo è Matteo Pedinotti, responsabile proprio dell’area comunicazione e arrivato in nerazzurro come uomo di fiducia dell’ex presidente Steven Zhang.

Il quotidiano torinese aggiorna inoltre su altre due variazioni già effettuate. Mark Van Huuksloot sarebbe stato dimissionato dal ruolo di amministratore delegato per l’Inter della società M-I Stadio, quella che gestisce lo stadio Meazza. Un segnale ulteriore, probabilmente, del fatto che Oaktree voglia agire concretamente e in prima persona sul dossier relativo a un nuovo impianto di proprietà.

Il fondo californiano ha inoltre affiancato un avvocato penalista ad Angelo Capellini, storico legale del club nerazzzurro. Il tutto in attesa che si chiarisca il futuro di Alessandro Antonello, vicino a un club di Serie A.