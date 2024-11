Calhanoglu e Acerbi, cosa filtra verso Inter-Venezia

C’è una priorità assoluta per lo staff medico dell’Inter in questo momento: recuperare Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Il centrocampista e il difensore sono assenti dallo scorso 20 ottobre quando, durante la partita contro la Roma, sono stati sostituiti a causa di problemi muscolari che li hanno tenuti fuori con Young Boys, Juventus ed Empoli.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi adesso è fiducioso di poterli recuperare dai rispettivi infortuni in tempi brevi. Ieri ad Appiano Gentile si sono allenati a parte ma a buon ritmo, motivo per il quale dovrebbero rientrare in gruppo fra oggi e domani.

Se tutto andasse come previsto, Calhanoglu e Acerbi saranno convocati per Inter-Venezia per partire inizialmente dalla panchina, in modo da accumulare minuti nel secondo tempo. Il turco e l’ex Lazio avrebbero così l’occasione di fare delle prove generali in vista di Arsenal e Napoli, gare nelle quali potrebbero ritornare in campo da titolari.

Nulla da fare invece per Carlos Augusto, vittima di un risentimento muscolare alla coscia durante Young Boys-Inter. Il brasiliano prosegue nelle terapie e sarà a disposizione di Inzaghi soltanto dopo la sosta, quando i nerazzurri saranno di scena a Verona (sabato 23 novembre).