Torna dall’infortunio e parte titolare: Inzaghi stupisce

Simone Inzaghi sta ponderando con molta attenzione le scelte verso Inter-Venezia di domenica sera. I nerazzurri non possono sbagliare – anche perché il Napoli in vetta corre e non accenna a fermarsi – ma si trovano anche nella situazione di dover dosare le forze, visti gli impegni in arrivo contro l’Arsenal e gli stessi partenopei.

L’allenatore nerazzurro sta pensando a un doppio esordio contro il Venezia, ma monitora anche le condizioni di Kristjan Asllani. Il centrocampista nerazzurro si è fermato alla vigilia di Roma-Inter a causa di una distorsione al ginocchio ed è ritornato fra i convocati contro Juventus ed Empoli, seppur in condizioni precarie che infatti richiedevano un suo impegno solo in caso di estrema necessità.

Fino a pochi giorni fa, infatti, Asllani sentiva ancora fastidio al collaterale del ginocchio. Ieri ad Appiano Gentile si è limitato ad un lavoro di protezione per non rischiare la riacutizzazione del dolore e – secondo il Corriere dello Sport – oggi ci sarà una verifica delle sue condizioni. Se le risposte fossero positive, non è da escludere che Simone Inzaghi possa scegliere di schierarlo titolare contro il Venezia.

Una mossa che sarebbe sicuramente sorprendente, considerato che solo mercoledì l’albanese ad Empoli si riscaldava con un vistoso tutore nella zona interessata. Il suo ritorno, però, sarebbe quanto mai fondamentale vista la contemporanea assenza di Hakan Calhanoglu. Fino a questo momento, Inzaghi ha dovuto adattare delle mezzali nel ruolo di regista: prima Nicolò Barella, poi Piotr Zielinski e infine Henrikh Mkhitaryan mercoledì in Toscana.