Inter, ritorno in dirigenza: “C’era con Moratti e Thohir”

Sono settimane di cambiamenti nella dirigenza dell’Inter. Come fatto trapelare ormai da diverse settimane, la nuova proprietà Oaktree è decisa a rimescolare le carte soprattutto per quanto riguarda l’area Corporate e Comunicazione, mentre non sono previste variazioni in ambito sportivo, gestito prevalentemente dal trio composto da Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin.

I primi due addii ufficiali sono quelli di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer, e di Matteo Pedinotti, responsabile dell’area comunicazione e uomo di fiducia di Steven Zhang. Gli americani, inoltre, hanno affiancato un avvocato penalista ad Angelo Capellini, legale del club.

Ma c’è di più, perché nella dirigenza dell’Inter potrebbe verificarsi un ritorno, almeno stando a quanto riporta Tuttosport. Il nome è quello di Giorgio Ricci, ex Chief Commercial Officer dell’Inter fra il dicembre 2012 e il novembre 2014, sotto le proprietà di Massimo Moratti ed Erick Thohir. Ricci è poi passato alla Juventus nel ruolo di Chief Revenue Officer, lavorando a Torino dal marzo 2015 e l’ottobre 2022.