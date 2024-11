Inter-Venezia, doppio ESORDIO: “Inzaghi ci pensa”

A due giorni da Inter-Venezia, Simone Inzaghi sta pensando di rimescolare le carte in modo da avere più soluzioni per la prossima fase di stagione, ma anche per ruotare i suoi uomini in vista del doppio incrocio a San Siro contro Arsenal e Napoli.

Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro potrebbe far esordire due uomini che ancora non hanno visto il campo: si tratta del portiere Josep Martinez e dell’esterno Tajon Buchanan. Il doppio esordio farebbe seguito a quello di Tomas Palacios a Empoli e così facendo, Inzaghi avrebbe schierato tutti gli interpreti della rosa almeno una volta, fatta eccezione per il terzo portiere Di Gennaro.

Il portiere spagnolo è in odor di titolarità già da qualche settimana e la sfida casalinga contro i lagunari potrebbe essere l’occasione giusta, considerato anche l’investimento estivo (15 milioni tra parte fissa e bonus) per l’ex Genoa, designato come estremo difensore del futuro ed erede di Yann Sommer.

Per quanto riguarda il canadese, si tratterebbe di un esordio a partita in corso, essendo reduce da un grave infortunio estivo (frattura della tibia) che lo ha riportato fra i convocati solo la settimana scorsa contro la Juventus. Buchanan potrebbe essere una soluzione in più sia a destra che a sinistra, ma in questa fase sarebbe utile soprattutto sulla corsia mancina, visto l’infortunio di Carlos Augusto (il brasiliano tornerà solo dopo la sosta). L’ex Bruges, inoltre, apporterebbe caratteristiche nuove sull’esterno, quali l’abilità nell’uno contro uno.