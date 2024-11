Nuovo difensore, la Juve punta due OBIETTIVI dell’Inter

Se l’Inter cerca un nuovo difensore principalmente per il prossimo calciomercato estivo, la Juventus ha invece l’esigenza di reperire un innesto in quel ruolo già a gennaio. I bianconeri, infatti, hanno perso Gleison Bremer per il grave infortunio che lo terrà fuori almeno fino ad aprile.

La notizia è che le strade dei due club potrebbero tornare a incrociarsi per l’ennesima volta, visti gli obiettivi comuni. Il preferito della Juventus è Milan Skriniar, ex nerazzurro, ma ci sono anche diverse opzioni alternative che chiamano in causa anche due obiettivi dell’Inter, che vuole imprimere un ricambio generazionale nel ruolo attualmente occupato da ultratrentenni quali Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Gli altri due nomi portano a Jonathan Tah e Jaka Bijol. Il tedesco del Bayer Leverkusen sarà un ambito parametro zero e su di lui la concorrenza è molto folta, con l’Inter che vorrebbe prenderlo da svincolato insieme a diversi club stranieri. In questo caso, la Juventus dovrebbe spendere qualcosa per il cartellino e assicurarsi il giocatore già in inverno.

Piace anche lo sloveno dell’Udinese, che la Juventus osserverà domani dal vivo in occasione del match contro i friulani in cui sfiderà direttamente Dusan Vlahovic. La valutazione della famiglia Pozzo è di circa 15-20 milioni di euro e alla dirigenza nerazzurra Bijol interessa da tempo.