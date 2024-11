Allarme di mercato su Frattesi: “Ecco cosa può succedere”

Autore di una doppietta nell’ultimo turno di campionato contro l’Empoli, Davide Frattesi viene considerato in piena regola come il vero dodicesimo uomo di questa Inter. Un centrocampista che fatica a trovare continuità dal primo minuto per via di una concorrenza serratissima, ma che quando viene chiamato in causa da Simone Inzaghi ha sempre risposto presente.

Un centrocampista con qualità diverse rispetto agli altri calciatori in rosa, ma soprattutto con una grande vena realizzativa come mostrato ad Empoli. Il suo minutaggio, anche in virtù dei numerosi infortuni di questo inizio di stagione capitati ai compagni, è sensibilmente aumentato rispetto alla passata stagione.

Del resto, il suo agente Beppe Riso era stato piuttosto chiaro la scorsa estate nell’incontro presso la sede di Viale della Liberazione nel corso del quale aveva chiesto maggiori garanzie sotto questo aspetto. Per questa ragione, come scritto dal Corriere dello Sport, il suo nome va comunque monitorato anche in ottica mercato.

Secondo il quotidiano romano, nonostante Frattesi non abbia mai davvero fatto polemica, eventualmente “ne riparlerà a fine stagione” con il club qualora le cose non dovessero cambiare. Ma di questo passo e con questa capacità di incidere in qualsiasi partita anche partendo dal primo minuto, l’impressione è che l’ex Sassuolo sarà sempre più importante nel centrocampo di Inzaghi.