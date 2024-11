Skriniar torna e sfida l’Inter: cosa succede sul mercato

Aumentano giorno dopo giorno le possibilità di rivedere Milan Skriniar nel campionato italiano. Il centrale slovacco non ha mai davvero convinto Luis Enrique da quando è stato acquistato a parametro zero dal Paris Saint Germain nell’estate 2023, come dimostrano anche i numeri di questa stagione.

L’ex Inter, infatti, è sceso in campo solamente in tre occasioni per un totale di 201′ complessivi. E’ evidente che il feeling tra il difensore slovacco e il tecnico spagnolo non sia dei migliori, così come il rendimento dello stesso Skriniar non sia quello mostrato negli anni più belli a San Siro.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, se le cose non dovessero cambiare nei prossimi due mesi a gennaio inevitabilmente sarà addio. A questo proposito, la Juventus sta cercando in tutti i modi di convincere il Psg ad aprire ad una trattativa per la cessione in prestito dell’ex Inter alle proprie condizioni.

Questo perché la squadra di Thiago Motta ha perso Bremer per tutta la stagione a causa della rottura del crociato, e tra i sostituti individuati da Cristiano Giuntoli il nome di Skriniar appare senz’altro in prima fila. Il vero ostacolo riguarda però la formula con la Juventus che vorrebbe strappare un prestito secco con l’ingaggio da 10 milioni netti diviso tra le due società. Un’intesa che ad oggi non sembra così scontata…