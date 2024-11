Materazzi sicuro: “Tra Mbappé e Haaland scelgo Lautaro”

Come ribadito dopo la vittoria sull’Empoli, Lautaro Martinez si sarebbe aspettato qualcosa in più del settimo posto ottenuto nella classifica finale del Pallone d’Oro. L’attaccante, capocannoniere ed MVP della scorsa Serie A dominata con l’Inter e miglior marcatore anche dell’ultima Copa America con vinta con l’Argentina, non ha nascosto pubblicamente la sua delusione.

Del settimo posto di Lautaro, ha parlato anche l’ex nerazzurro Marco Materazzi questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Dove meritava di essere? Sicuramente tra i primi cinque. Nulla da dire su Rodri o su chi ha vinto Champions ed Europeo, come Carvajal. Anche Lautaro però ha vinto, e lo ha fatto con l’Inter e l’Argentina… Ha ragione a dire che si aspettava di più”.

PAROLE DI MESSI – “Ecco, Lauti si tenga strette quelle parole, perché il giudizio di Messi vale più di tutta la giuria del Pallone d’oro messa insieme. E aggiungo pure l’affetto di tutti gli interisti: Lautaro è un simbolo, un capitano vero, ha trascinato la squadra a un traguardo storico come lo scudetto della seconda stella, da capocannoniere della Serie A. Sono questi i fattori che ti stimolano a fare di più, ad alzare il livello per vincere ancora”.

FUTURO LAUTARO – “È una bella partita. Stimolante perché, a prescindere dai criteri di voto, i nomi con cui si confronterà resteranno quelli di grandi attaccanti come Mbappé e Haaland. Io però, per carattere e tempra, prendo Lautaro tutta la vita. E gli auguro di eguagliare il mio record: vincere scudetto, Champions, Mondiale per club e Mondiale in nazionale. Mancano le ultime due caselle da riempire…”.