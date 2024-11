Chi è Ferrieri Caputi, l’arbitro di Inter-Venezia: un solo precedente

Dopo l’ottimo successo ottenuto in trasferta sull‘Empoli, l‘Inter è pronta a tornare in campo per l’undicesima giornata di Serie A. La formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata domenica sera alle 20.45 a San Siro, di fronte ci sarà il Venezia di Eusebio Di Francesco reduce dalla seconda vittoria in campionato grazie ad una rimonta spettacolare contro l’Udinese.

Questa mattina, ecco che l’Aia ha diramato ufficialmente le designazioni della prossima giornata che vedranno Maria Sole Ferrieri Caputi alla direzione arbitrale di Inter-Venezia. Per l’arbitro della sezione di Livorno si tratta del secondo incrocio con i nerazzurri: l’unico precedente, divenuto storico poiché vide per la prima volta nel nostro campionato una designazione tutta al femminile, risale al successo dello scorso 28 aprile dell’Inter per 2-0 sul Torino con doppietta di Calhanoglu.

A completare la squadra arbitrale di Inter-Venezia con Ferrieri Caputi saranno gli assistenti Prenna e Cavallina, mentre Tremolada sarà IV Ufficiale. Al Var Marini coadiuvato da Chiffi come AVar.