Inzaghi sorride contro il Venezia, è ufficiale: doppio recupero

Ottime notizie per Simone Inzaghi in vista del match di domenica sera a San Siro contro il Venezia. Il tecnico dell’Inter, infatti, avrà finalmente a disposizione ben due calciatori al rientro dopo i rispettivi infortuni.

Come riportato da Sky Sport, quest’oggi sia Francesco Acerbi che Hakan Calhanoglu sono tornati ad allenarsi in gruppo. La conferma ufficiale è arrivata dal profilo Instagram del centrocampista turco che ha mostrato ai tifosi nerazzurri una ferita di poco conto alla gamba, come segno del ritorno a pieno regime coi compagni, scrivendo: “Primo allenamento fatto”.

Sia Calhanoglu che Acerbi, dunque, viaggiano spediti verso la convocazione contro il Venezia. Difficilmente li vedremo in campo dal primo minuto, ma la loro presenza in panchina è senz’altro un’ottima notizia in vista degli impegni successivi contro Arsenal e Napoli.