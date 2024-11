L’Inter rompe il tabù in Serie A: ultima volta era successo con Conte

A distanza di quasi quattro anni dall’ultima volta, l’Inter sta per rompere un lungo tabù in Serie A. Come annunciato ufficialmente dalla Lega questa mattina, la formazione nerazzurra tornerà finalmente a giocare alle 15.00 di domenica.

Peraltro, sarà la prima volta con Simone Inzaghi in panchina visto che l’ultimo precedente risale al 23 maggio 2021. In quell’occasione, l’Inter fresca di 19esimo scudetto con Antonio Conte come allenatore si apprestava a battere per 5-1 l’Udinese davanti al pubblico di San Siro.

Stavolta, invece, il club nerazzurro sarà impegnato in trasferta nell’appuntamento fissato dalla Lega per domenica 12 gennaio alle ore 15.00 in casa del Venezia. Sarà la ventesima giornata, la prima del 2025 per l’Inter che appena tre giorni dopo – mercoledì 15 gennaio – giocherà il match di recupero della 19esima giornata contro il Bologna alle 20.45.

La squadra di Inzaghi sarà infatti impegnata ad inizio anno nella Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Per questa ragione – al pari di Milan, Juventus e Atalanta – dovrà recuperare l’ultimo turno nel girone di andata tre giorni dopo la sfida con il Venezia.

Ecco date e orari delle prime due giornate dell’Inter in Serie A del 2025:

12/01/2025 Domenica 15.00 VENEZIA-INTER DAZN (20^ giornata)

15/01/2025 Mercoledì 20.45 INTER-BOLOGNA ** DAZN (19^ giornata)

(**) Rinvii determinati dalla partecipazione delle Società Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC e AC Milan alla EA SPORTS FC Supercup 2024/2025.