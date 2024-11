Supercoppa Italiana, UFFICIALE: date e orari delle partite dell’Inter

E’ stato annunciato da parte della Lega Serie A il programma completo della Supercoppa Italiana 2025. Replicando il formato a quattro squadre della passata stagione, la competizione vedrà in gara ben quattro formazioni impegnate in Arabia Saudita: Inter, Atalanta, Juventus e Milan.

La prima squadra a scendere in campo e difendere il titolo sarà proprio quella allenata da Simone Inzaghi: l’Inter giocherà la prima semifinale contro l’Atalanta nel match in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20.00. La sfida sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 così come Juventus-Milan, seconda semifinale fissata per venerdì 3 gennaio alle 20.00.

Le due squadre che avranno la meglio nelle due semifinali, infine, si sfideranno nella finalissima di lunedì 6 gennaio con fischio d’inizio sempre alle ore 20.00. Tutti e tre gli incontri in programma della Supercoppa Italiana verranno disputati sul rettangolo di gioco della Kingdom Arena di Riad.