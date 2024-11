Clamoroso Moratti, può tornare: “A capo di una cordata milanese”

A distanza di diversi anni dall’addio all’Inter e, di conseguenza, al mondo del calcio, Massimo Moratti potrebbe clamorosamente tornare. L’ex storico presidente nerazzurro, infatti, secondo alcune voci sarebbe a capo di una cordata milanese che starebbe trattando l’acquisizione del club.

Come riportato da La Nuova Ferrara, questa “nuova cordata capitanata da Moratti” sarebbe “pronta ad acquisire la Spal”. Al momento parliamo di semplici suggestioni che vedono l’ex proprietario dell’Inter particolarmente vicino e interessato al club di Ferrara per concedersi un regalo alla soglia degli 80 anni.

Un puzzle che viene comunque definito complicato a causa dei molteplici attori in gioco. A spingere Moratti verso questa nuova appassionante sfida potrebbe essere il rapporto tra l’ex numero uno nerazzurro alla città di Ferrara: un legame d’altri tempi che affonda le proprie radici nel passato e che risale ai tempi in cui il padre Angelo intratteneva ottime relazioni con Paolo Mazza, ex presidente della Spal.

La Spal, va ricordato, non sta certo vivendo il suo miglior momento. Dopo la retrocessione dalla Serie B nel 2023, la squadra di Ferrara si trova ancora in Serie C. Un campionato in cui anche in questo inizio di stagione ha mostrato enormi difficoltà, come dimostrato dal penultimo posto attualmente occupato nel girone B.