Sneijder SBOTTA: “Nel 2010 mi hanno rubato il Pallone d’Oro”

E’ stata la settimana delle polemiche quella che ci stiamo per lasciare alle spalle. L’assegnazione del Pallone d’Oro 2024 a Rodri, infatti, ha generato grande scalpore tra gli addetti ai lavori che davano da tempo come super favorito Vinicius Junior. La vittoria dello spagnolo, infatti, ha indignato non solo il forte attaccante brasiliano, ma anche il Real Madrid che di tutta risposta ha deciso di disertare la cerimonia di lunedì scorso a Parigi.

Sull’argomento è intervenuto quest’oggi un calciatore che quel trofeo probabilmente lo avrebbe meritato nel 2010, dopo aver vinto il Triplete con l’Inter ed aver sfiorato da grande protagonista la vittoria del Mondiale in Sudafrica con l’Olanda arrendendosi solamente in finale alla Spagna. Stiamo parlando di Wesley Sneijder, ex centrocampista nerazzurro che nella classifica del Pallone d’Oro del 2010 si posizionò addirittura al quarto posto alle spalle di Messi, Iniesta e Xavi.

Sneijder, in occasione della Coppa del mondo di ESports di RIyadh, è tornato a dire la sua su quel risultato polemico: “Sì, mi è stato rubato. Ma sono felice del fatto che nel 2024 la gente ci stia ancora pensando, 14 anni dopo mi dico: “Wesley, sei stato derubato nel 2010′. Immagina se avessi vinto e la gente ora dicesse: “L’ha rubato”. Va bene i premi individuali, ma trovo che i titoli di squadra e alzare dei trofei contino più di un Pallone d’Oro”.