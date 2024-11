Colpo di scena Conte: “Fatto un tentativo per tornare all’Inter”

Avversario numero uno dell’Inter nella corsa scudetto di questa stagione, Antonio Conte tra poco più di una settimana tornerà per la prima volta a San Siro da rivale dei nerazzurri. Il tecnico del Napoli sta vivendo un inizio di annata incredibile e si ritrova attualmente al primo posto in Serie A con quattro punti di vantaggio sulla formazione di Simone Inzaghi.

Nonostante l’addio burrascoso dall’Inter nel 2021, dopo aver conquistato lo Scudetto numero 19 nella storia del club nerazzurro, pare che Conte un tentativo per tornare ad Appiano Gentile successivamente lo abbia realmente fatto. Questo è quanto Fabrizio Biasin, nell’ultimo episodio di Cronache di Spogliatoio, ha lasciato intendere nel suo intervento.

Questa la clamorosa indiscrezione raccontata dal giornalista parlando dei rapporti tra Conte e l’Inter: “Forse nel passato, neanche troppo remoto, un tentativo per tornare… forse, lo ha fatto. Forse nel recente passato, non ieri ma neanche troppo prima. Dopo il Tottenham? No, dieci sconfitte… Quando Inzaghi rischiava grosso, secondo me lì un tentativo c’era stato”.

Il riferimento va chiaramente alla seconda stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Dopo la sconfitta numero dieci in campionato, maturata contro la Fiorentina a San Siro ad inizio aprile 2023, la posizione del tecnico iniziava a traballare. Furono poi la rimonta in campionato, la vittoria della Coppa Italia e lo straordinario percorso fino alla finale di Champions League a salvare la panchina dell’allenatore.