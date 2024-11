Inter-Venezia, Inzaghi cambia idea: “Esordio rimandato”

Oggi l’Inter si allenerà ad Appiano Gentile nel giorno di vigilia della sfida contro il Venezia, poi i giocatori saranno liberi di tornare nelle proprie abitazioni. Simone Inzaghi ha infatti deciso che non ci sarà ritiro, visti anche gli impegni ravvicinati contro Arsenal e Napoli. La giornata odierna, tuttavia, servirà al tecnico per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Inter-Venezia era stata indicata, per esempio, come la partita ideale per l’esordio del portiere Josep Martinez al posto di Yann Sommer. Secondo La Gazzetta dello Sport, Inzaghi ha effettivamente considerato la possibilità, ma alla fine dovrebbe optare nuovamente per lo svizzero da titolare.

Lo spagnolo, quindi, potrebbe rimandare l’esordio dal primo minuto. Arrivato in estate dal Genoa per 15 milioni tra parte fissa e bonus, Martinez è stato l’acquisto più oneroso dell’estate interista e designato come erede di Sommer, al termine di una prima annata di alternanza. Al momento, tuttavia, è ancora fermo a 0 presenze e – se non dovesse giocare con il Venezia – arriverà con tutta probabilità alla sosta di novembre senza essere mai sceso in campo, visti i big match contro Arsenal e Napoli nei quali Inzaghi si affiderà, a meno di sorprese, ancora allo svizzero.