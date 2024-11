Inter, Marotta e Oaktree piazzano tre colpi: “Tutti giovani e italiani”

La prossima estate di calciomercato sarà cruciale per l’Inter, principalmente per due motivi. Il primo: la rosa nerazzurra è quella con l’età media più alta in Italia e serve ringiovanire l’organico. Il secondo: diversi giocatori andranno in scadenza di contratto, oppure si potrà procedere alla rescissione con un piccolo indennizzo (vedi Francesco Acerbi e Matteo Darmian).

La nuova proprietà Oaktree ha già fatto comprendere le sue preferenze in tema di profili graditi durante l’ultima sessione estiva, bloccando gli arrivi a parametro zero di giocatori vicini o sopra i 30 anni, optando per atleti più futuribili come Josep Martinez e Tomas Palacios.

Se a questo aggiungiamo la nota predilezione del presidente Giuseppe Marotta per gli italiani, allora il piano nerazzurro sembra già delinearsi con chiarezza. E allora sono tre i colpi che l’Inter ha in mente – secondo Tuttosport – per rinforzare l’organico, uno per reparto: difesa, centrocampo e attacco.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, al club nerazzurro piace Nicolò Bertola, classe 2003 attualmente allo Spezia in Serie B. Il 21enne è fresco di esordio con la Nazionale Under 21, ha il contratto in scadenza e pochi giorni fa i suoi procuratori hanno rifiutato una proposta di rinnovo dei liguri. Questi ultimi sarebbero disposti a venderlo a gennaio in modo da monetizzare e sperano che l’Inter si faccia avanti, magari lasciando il giocatore in prestito nel suo attuale club fino all’estate.

A centrocampo, invece, il preferito è senza dubbio Samuele Ricci, considerato dall’Inter un possibile erede di Calhanoglu. Il regista del Torino classe 2001 è il tipico profilo per il quale Oaktree sarebbe disposta a investire, ma bisognerà prima monitorare la crescita di Kristjan Asllani in questa stagione. Se l’albanese non fornisse le risposte attese, allora Ricci diventerebbe un obiettivo primario per i nerazzurri.

Infine, l’attacco. Nel reparto manca un giocatore capace di saltare l’uomo e con caratteristiche diverse rispetto agli attuali interpreti, ed è per questo che i fari si sono accesi su un altro classe 2001, Daniel Maldini. L’Inter potrebbe fare cassa con Valentin Carboni, qualora ci fossero club disposti a investire su di lui nonostante il grave infortunio al crociato, per poi fiondarsi sulla punta del Monza. Bisognerà però fare i conti con il Milan, che nella trattativa con i brianzoli si è assicurata alcune condizioni vantaggiose: può riportarlo a casa semplicemente pareggiando l’offerta di una rivale, oltre a vantare il 50% sulla futura rivendita. Una percentuale che potrebbe tramutarsi in sostanzioso sconto in sede di trattativa con Adriano Galliani.