Si chiama Oliver Schmidhauser, è nato il 2 giugno 2004 ed è finito nel mirino dell’Inter che fiuta la possibilità di ingaggiare un talento a parametro zero.

Impegnato nel Mondiale Under 20 in Argentina, l’attaccante in scadenza di contratto con l’RB Lipsia è uscito alla scoperto confermando l’interesse nerazzurro: “Non resterò al Lipsia e sì, l’Inter è interessata ad ingaggiarmi – le parole riportate da InfoBae – Ho delle opzioni. Dopo il Mondiale deciderò con chi firmare”. Ma chi è Oliver Schmidhauser?

Nato in Svizzera, a San Gallo, ha origini dominicane tant’è che vista la concorrenza nella nazionale elvetica ha deciso di rappresentare la Repubblica Dominicana con cui può giocare il Mondiale Under 20 al quale la Svizzera non si è qualificata. Ha girato diverse squadre nei settori giovanili tra Svizzera, Germania e Liechtenstein imponendosi nel Furth da cui ha poi fatto il salto nella galassia Red Bull direttamente al Lipsia dove ha disputato l’ultima stagione nell’Under 19.

Centravanti, alto quasi un metro e 90, è dotato di un buon fisico ma non ne risente la rapidità. Abile nelle sponde e dialoga con i compagni, c’è chi lo paragona ad un altro gioiello del mondo Red Bull, il ben più quotato Benjamin Sesko che è pronto al salto nel Lipsia dal Salisburgo. Bisognerà lavorarci su per affinarlo, ma a zero può essere un affare e l’Inter lo valuta.