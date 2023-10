Schuurs era stato a un passo dall’Inter: il retroscena di mercato

Torino-Inter, anticipo della 9a giornata di Serie A, sarà una partita particolare per Perr Schuurs, che avrebbe anche potuto giocare questa gara a maglie invertite. Il difensore olandese, infatti, è stato un serio obiettivo di mercato dei nerazzurri la scorsa estate.

Lo ha raccontato DAZN nel corso del suo prepartita, raccontando di come Schuurs sia stata un‘opzione molto concreta nel momento in cui la trattativa per Pavard sembrava essersi complicata oltremodo. Alla fine, però, i nerazzurri sono riusciti a convincere il Bayern Monaco, puntando sul francese.