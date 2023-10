L’Inter torna alla vittoria con un rotondo 3-0 in casa del Torino, che regala una vittoria più complessa di quanto dica il risultato. I nerazzurri faticano nel primo tempo, ma poi la sbloccano con Thuram nella ripresa. Arrotondano il risultato il solito Lautaro Martinez e Calhanoglu, su rigore, in pieno recupero.

Di seguito le pagelle di Passione Inter.

SOMMER 6.5 – Il Torino crea poco nei primi 25′. Sicuro sulla conclusione dalla distanza di Ricci, molto bravo su Seck e Pellegri. Si rivelano interventi importanti ai fini del risultato.

PAVARD 6 – Avvio ad alto ritmo, con buona propensione offensiva. Più in affanno in fase difensiva rispetto ad altre uscite. Dal 57′ DUMFRIES 7 – Entra e cambia subito la gara, regalando l’assist a Thuram.

DE VRIJ 6.5 – Attento su Pellegri, lo gestisce con sicurezza senza mai andare in difficoltà. Prova anche a cercare la rete di testa sui calci piazzati in più di in un’occasione.

ACERBI 6.5 – Prova a non fare rimpiangere l’assenza di Bastoni, ma dopo un avvio propositivo diventa prudente. Decisiva la sua spizzata in occasione del raddoppio di Lautaro Martinez.

DARMIAN 5.5 – Meno propositivo di Dumfries, come da aspettative. Tiene bene la posizione senza sbavature, ma di fatto inaridisce troppo le sortite offensive dal suo lato. Meglio quando viene rimesso nei tre dietro. Dal 92′ BISSECK – Seconda presenza con l’Inter.

BARELLA 5 – Troppo nervoso, commette tanti errori di imprecisione. Rimedia un giallo ingenuo, che costringe Inzaghi a sostituirlo. Le vicende fuori dal campo potrebbero averlo incosciamente influenzato, anche se già con l’Italia era parso molto stanco. Dal 57′ FRATTESI 6.5 – Ingresso che dà più dinamismo a centrocampo.

CALHANOGLU 6.5 – Tanto del gioco nerazzurro passa dalla sua regia, ma è molto meno ispirata rispetto ad altre uscite. Discreto in fase di non possesso, ma ormai non è più una sorpresa la sua crescita come interditore. Freddissimo dal dischetto, calcia un rigore perfetto.

MKHITARYAN 6.5 – Tanto movimento come al solito, ma pecca di lucidità e brillantezza fisica. Si rianima un po’ in avvio di secondo tempo. Viene spostato come seconda punta nei minuti finali, si procura un calcio rigore in pieno recupero.

DIMARCO 5 – L’Inter gioca molto dal suo lato, ma non riesce a essere pericoloso. In avvio di secondo tempo non riesce mai a presentarsi nei pressi dell’area del Torino. Dal 57′ CARLOS AUGUSTO 5.5 – Più vivo di Dimarco, ma va un po’ in difficoltà contro Bellanova.

THURAM 7 – Più pimpante di Lautaro in avvio, ma manca di incisività e si spegne presto. Si riaccende nel secondo tempo trovando il primo gol in trasferta alla prima vera occasione della sua partita. Sfiora la doppietta con una giocata.

LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Un po’ troppo impreciso in avvio, sparisce presto dalla gara. Tuttavia, quest’anno il Toro è diverso: nonostante le difficoltà riesce a punire il Torino da vero bomber. Difficilmente sarebbe successo in passato. Dall’82’ KLAASSEN s.v. – Scampoli di gara.

INZAGHI 7 – Avvio molto verticale, ma che non produce grandi occasioni. Con il passare dei minuti perde ritmo in modo pericoloso. I suoi cambi sono puntuali e danno subito un’altra verve alla squadra, indirizzando la gara in modo definitivo.